Задержанную в Екатеринбурге гражданку Узбекистана выдадут Грузии

05.07.2018 15:53 Генеральный прокурор России принял решение выдать властям Грузии гражданку Узбекистана, которую задержали на вокзале Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуре.



В Грузии женщине предъявлены обвинения в торговле людьми и убийстве. По версии следствия, в 2012-2013 годах обвиняемая пригласила в Батуми четырех соотечественниц, у которых отобрала документы и заставила заниматься их проституцией. Когда одна девушка попыталась сбежать, обвиняемая заказала ее убийство. После возбуждения уголовного дела женщина скрылась из Грузии, и в сентябре 2017 года была задержана в Екатеринбурге на вокзале.



Решение генерального прокурора об экстрадиции будет выполнено в ближайшее время.















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