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Задержанную в Екатеринбурге гражданку Узбекистана выдадут Грузии


05.07.2018   15:53
Генеральный прокурор России принял решение выдать властям Грузии гражданку Узбекистана, которую задержали на вокзале Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуре.

В Грузии женщине предъявлены обвинения в торговле людьми и убийстве. По версии следствия, в 2012-2013 годах обвиняемая пригласила в Батуми четырех соотечественниц, у которых отобрала документы и заставила заниматься их проституцией. Когда одна девушка попыталась сбежать, обвиняемая заказала ее убийство. После возбуждения уголовного дела женщина скрылась из Грузии, и в сентябре 2017 года была задержана в Екатеринбурге на вокзале.

Решение генерального прокурора об экстрадиции будет выполнено в ближайшее время.






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