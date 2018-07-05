Главой правительства Аджарии может стать гражданин России

05.07.2018 15:55 На пост главы правительства Аджарии может быть назначен Бадри Накашидзе, который до последнего времени являлся заместителем министра образования автономной республики. Об этом сегодня пишет тбилисская газета «Резонанси».



Место председателя правительства Аджарии стало вакантным накануне, после того как в отставку подал Зураб Патарадзе. Это произошло через несколько недель после отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. При этом Патарадзе отметил, что по-прежнему остается членом партии «Грузинская мечта».



Согласно закону, после отставки председателя правительства Аджарии, автоматически покидают занимаемые посты и все министры. Нового главу правительства должны назначить члены Высшего совета Верховного Совета автономной республики в течение двух недель после проведения консультаций. Утвержденная кандидатура подбирает и назначает министров. После этого Верховный Совет Аджарии должен объявить доверие новому правительству.

«Бадри Накашидзе последние 17 лет прожил в России и преподавал в университете Ломоносова. Во время правления Аслана Абашидзе он был членом Верховного Совета Аджарии, работал и в прокуратуре», — пишет «Резонанси».



Накашидзе имеет двойное гражданство Грузии и России. Кроме того, он является близким другом отца Ираклия Кобахидзе — действующего спикера парламента Грузии.



По данным СМИ, в кулуарах называют еще четырех кандидатов на пост главы Аджарии. Это директор «Фонда развития энергетики Грузии» Торнике Рижвадзе, первый заместитель главного прокурора страны Мамука Васадзе, председатель комиссии по защите прав человека Верховного Совета Аджарии Цотне Ананидзе и уже бывший министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.



Зураб Патарадзе был избран председателем правительства Аджарской Автономной республики в июле 2016 года, до назначения на эту должность он работал в МИД Грузии, последняя должность — посол Грузии в Казахстане.



Его предшественник, Арчил Хабадзе, также неожиданно и без объяснений покинувший свою должность в июле 2016 года, продержался на этом посту четыре года – с 30 октября 2012 года. До этого он семь лет проработал на разных должностях в банке «Карту», который принадлежит основателю коалиции «Грузинская мечта» миллиардеру Бидзине Иванишвили.



Следует отметить, что в период президентства Михеила Саакашвили должность главы правительства Аджарии с 2004 по 2012 год занимал его соратник Леван Варшаломидзе. Он был назначен на эту должность после того, как после попытки устроить вооруженный конфликт в мае 2004 года из Батуми бежал Аслан Абашидзе, руководивший регионом с 1991 года.















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