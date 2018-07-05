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В Риге полиция безопасности «побеседовала» с шеф-редактором агентства Sputnik Латвия


05.07.2018   16:19
Шеф-редактор информационного агентства Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс был временно задержан в Риге полицией безопасности, сообщает «РИА Новости».

Журналист был задержан 4 июля, когда он прилетел из Москвы. «Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось», — сказал он.

Роженцовс добавил, что его отпустили утром в четверг. Шеф-редактор отметил, что поскольку провел у правоохранителей менее 12 часов, в Латвии это не считается формальным задержанием.

По словам сотрудника Sputnik, полицию интересовала работа ресурса в Латвии.

Роженцовс — гражданин Латвии, в Ригу он прилетел по работе.

Весной 2016 года сайт агентства Sputnik был заблокирован в Латвии. Власти страны пояснили, что «регистрация доменного имени sputniknews.lv является нарушением условий постановления Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». МИД России назвал это решение «неприкрытой цензурой».

В апреле 2018 года латвийский Национальный совет по электронным СМИ рекомендовал общественным СМИ страны не использовать фотографии агентства Sputnik.

РБК





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