Племянник экс-президента Армении подозревается в попытке убийства - СМИ

05.07.2018 16:31 Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Айк подозревается в попытке убийства, сообщают армянские СМИ.



По данным пресс-службы Следственного комитета Армении, возобновлено расследование дела по факту нанесения огнестрельного ранения жителю Еревана Давиду Симоняну. 1 апреля 2007 года было получено сообщение о том, что в больницу с огнестрельным ранением доставлен житель Еревана Давид Симонян (1984 г.р). В тот же день в полицейский отдел явился А.Гевондян, сдал пистолет и сообщил, что нашел его на ступеньках возле дома. По словам мужчины, не умея обращаться с оружием, он случайно выстрелил и ранил друга Д.Симоняна. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 120 УК. 28 мая того же года принято решение прекратить уголовное преследование в отношении А.Гевондяна в связи с примирением сторон и отсутствием жалобы.



В связи с новыми обстоятельствами 3 июля генеральным прокурором было принято решение отменить предыдущее решение о прекращении уголовного преследования и уголовного производства, передать уголовное дело в Следственный комитет. Получены данные о том, что телесные повреждения Д.Симоняну нанес не А.Гевондян, а другое лицо, причем умышленно. По данным следствия, в Симоняна стрелял Айк Саргсян (1984 г.р), пытаясь убить его. Проведены следственные мероприятия с его участием, в том числе очная ставка.















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