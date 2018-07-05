Греческие власти экстрадируют «вора в законе» Лашу Шушанашвили во Францию

05.07.2018 16:45 Апелляционный суд в Греции одобрил экстрадицию «вора в законе» Лашу Шушанашвили (Лаша Руставский) во Францию. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Таким образом, суд удовлетворил запрос французских органов прокуратуры, обвиняющих Шушанашвили в организации преступной группировки, совершающей кражи и занимающейся отмыванием незаконных доходов.



Напомним, 57-летний, как его называют местные СМИ, лидер «русскоязычной мафии» в Европе был задержан в апреле этого года в греческих Салониках. Тогда же в ходе совместной операции правоохранителей сразу двух стран — Греции и Франции удалось задержать порядка 40 его сподвижников. Практически сразу Франция потребовала его экстрадиции, что позволило бы ей завершить расследование в отношении грузинского криминального синдиката, которое ведется уже более двух лет.



Тем более, что во Франции в настоящий момент сидит и младший брат Лаши Руставского Кахабер Шушанашвили (Каха Руставский). До этого, в 2016 году, он был приговорен испанским судом к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы (позже срок сократили до 15 лет и 3 месяцев. Впоследствии его выдали Франции, где вместе с остальными подельниками были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений (преимущественно квартирных краж), сбыте краденого, а также координации действий преступной группы. В июне этого года суд в Нанси дал ему еще 10 лет тюрьмы.



Поэтому не удивительно, что Шушанашвили-старший так не хотел во Францию. Его команда опытных адвокатов делала все возможное, чтобы не допустить этого. Тем более, что шансы на положительный исход для «законника» были — в 2012 году Шушанашвили уже обвинялся в Греции в создании мафиозной организации и был осужден на 14 лет. Тогда же его экстрадиции также требовали Испания и Грузия, однако в итоге Лаша Руставский не только остался в Греции, но и через 2,5 года смог выйти на свободу по болезни. Некоторые испанские издания даже обвинили греческую судебную систему в коррупции, заявив, что цена вопроса в столь снисходительном отношении к «вору в законе» составила 800 тыс. евро.















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