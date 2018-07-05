Залкалиани: Грузия примет участие во встречах на высшем уровне в рамках саммите НАТО

05.07.2018 16:51 Впервые в истории отношений НАТО-Грузия, Грузия примет участие во встречах на высшем уровне в рамках саммита НАТО, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, Грузия примет участие в двух из четырех встреч на высшем уровне в рамках брюссельского саммита НАТО, главной темой обсуждения которой будет сотрудничество в сфере безопасности и в направлении реформ обороны.



По оценке Залкалиани, запланированные встречи указывают на то, что Грузия, вместе с Украиной, находится на передних позициях политической повестки дня НАТО.



«Одним из важных наших ожиданий на приближающемся саммите НАТО являлось то, чтобы Грузия была представлена на высшем уровне в соответствующих форматах. В этом направлении мы очень активно работали с партнерами НАТО, чтобы был результат. Было решено, что Грузия вместе с Украиной примет участие в запланированных в рамках саммита НАТО встречах на высшем уровне, что является очень важным. Основной темой этой встречи будет сотрудничество в сфере безопасности и в направлении реформ обороны. Это впервые в истории отношений Грузия-НАТО, когда встреча высшего уровня проходит в рамках саммита. Это – проявление стратегии НАТО, чтобы Грузия была воспринята со стороны альянса именно в региональном контексте с точки зрения безопасности. Также, подчеркивание того, что сотрудничество в направлении региональной безопасности является одним из краеугольных камней стратегического направления НАТО», — заявил Залкалиани.



По словам министра иностранных дел Грузии, на встречах высшего уровня Грузия будет говорить и об оккупированных территориях и безопасности Черноморского региона.



«В рамках этого формата у нас будет возможность говорить о всех основных направлениях с точки зрения сотрудничества между НАТО и Грузией в сфере безопасности и обороны. Также, у нас будет возможность рассмотреть вопросы укрепления безопасности на Черном море, так как Черное море является важным регионом, на котором сфокусирована НАТО. Грузия вносит и в будущем может вносить значительную контрибуцию с точки зрения укрепления этих регионов. Что также очень важно, мы будем использовать этот формат для разговора о ситуации на оккупированных территориях и шагах к фактической аннексии, которые направлены против территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — заявил Залкалиани.



По его оценке, это является значительным шагом вперед, что еще больше укрепляет сотрудничество Грузии с НАТО в контексте региональной безопасности.



Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля.















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