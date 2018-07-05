Экс-премьер Квирикашвили покинул ряды «Грузинской мечты»

05.07.2018 17:05 Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили больше не является членом политсовета «Грузинской мечты». Информация о членах политсовета размещена на официальной веб-странице партии. В составе указаны 14 членов, а 15-ого – Георгия Квирикашвили в списке больше нет.



Член политсовета Тамар Чугошвили поясняет, что место Георгия Квирикашвили в руководящей структуре партии займет новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



В партии заявили, что после того, как Георгий Квирикашвили покинул должность премьера, он обратился к секретариату «Грузинской мечты» о выходе из партии и политсовета.



Состав политсовета «Грузинской мечты» из 15 человек утвердили на съезде 11 мая. Его членами являются – основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, вице-спикер Тамар Чугошвили, вице-спикер Георгий Вольский, заместитель председателя парламента Илья Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, член парламента Дмитрий Самхарадзе, член парламента Бидзина Гегидзе, член парламента Ираклий Трипольский, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр по делам беженцев и расселения Созар Субари, председатель Партнерского фонда Давид Саганелидзе.















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