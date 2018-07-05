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Каладзе: Генпланом определены 11 ареалов развития
05.07.2018 17:16
«В Генеральном плане землепользования Тбилиси выделены 11 ареалов, по развитию которых должен быть подготовлен документ, чтобы избежать развития ситуации, которая сейчас происходит позади «Дворца спорта», — заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с хаотичным строительством в столице.
По его словам, правильное планирование конкретных ареалов будет способствовать правильному развитию города.
«Выделены 11 ареалов. Например, как площади прилегающие к территории озера Лиси, где мы ограничили строительства и временно приостановили. В часть Генплана попадли данные территории, где должно быть проведено исследование и составлен документ, как должно осуществляться развитие данных территорий, чтобы избежать то, что мы имеем позади «Дворца спорта».
К сожалению, есть еще несколько таких мест, где имеется хаотичная застройка. Кое-где стоят частные, низкие дома и рядом с ними многоэтажные корпусы. Это создает серьёзный дискомфорт населению и очень плохо для городской застройки», — заявил Каладзе и отметил, что развитие ареалов должно происходить правильно.
Работа по Генеральному плану землепользования Тбилиси уже завершена. Документ должно рассмотреть сакребуло столицы.
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