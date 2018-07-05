Гражданам Грузии для поездки в ЕС нужна будет платная электронная регистрация

05.07.2018 17:24 Гражданам стран с безвизовым режимом, в том числе Грузии, для поездки в ЕС нужна будет платная электронная регистрация

Европарламент поддержал введение платной электронной регистрации для граждан стран с безвизовым режимом.



Законопроект, который предусматривает создание Европейской системы авторизации и информации о путешествии (European Travel Information and Authorisation System — ETIAS), поддержали 494 членов Европарламента, 155 были против, 30 воздержались.



Новая система пограничного контроля будет задействована с 2021 года. Стоимость электронной авторизации составит 7 евро. Авторизация будет бесплатной для лиц до 18 и старше 70 лет.



Один раз пройдя авторизацию, она будет действовать три года.



Аппликант получит авторизацию почти сразу по заполнении аппликации.



Помимо вопросов о персональных данных, в аппликации будут вопросы о судимости в прошлом или пребывания заявителя в зонах конфликта. Это позволит властям определить, является ли лицо угрозой до его прибытия в ЕС. В этом случае пассажиру не разрешается въезжать в ЕС.



По словам евродепутатов, проверка не создаст проблем пассажирам.



«Это будет простой процесс, онлайн-проверка, которую они пройдут, прежде чем отправиться в ЕС», — заявила член Европарламента Кинга Гал.



После инициативы Европарламентом, ее должен поддержать и совет министров ЕС.



В Еврокомиссии считают, что новая система пограничного контроля улучшит управление границей, будет способствовать превенции нелегальной миграции и укрепит борьбу с преступностью и терроризмом.















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