За должность главного прокурора Грузии будут бороться 18 кандидатов

05.07.2018 18:35 За вакантную должность главного прокурора Грузии будут бороться 18 кандидатов. В их число входят глава Администрации правительства Шалва Тадумадзе и председатель партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе.



Список кандидатов в главные прокуроры вчера опубликовал Прокурорский совет. Первоначально список включал 21 кандидата, но трое из них вышли из конкурса по собственному решению.



Окончательный список кандидатов на должность главного прокурора страны и организаций, которые выдвинули их, выглядит следующим образом:



Паата Шавадзе — представлен 10 НПО, четырьмя СМИ и и пятью лицами;

Зураб Джорбенадзе — представлен политическим объединением «Грузия»;

Гия Бердзенидзе – представлен 28 НПО;

Нана Ревазишвили — представлена тремя НПО и академическими кругами;

Тамар Кереселидзе – представлена председателем «Лиги конституционной справедливости Грузии» Натальей Закареишвили;

Григол Гагнидзе — представлен организацией «Международная обсерватория адвокатов и юристов»;

Иосеб Бачиашвили — представлен гражданским движением «Танамозиаре»;

Джемал Гахокидзе — представлен Техническим университетом Грузии;

Шалва Тадумадзе — представлен Тбилисским государственным университетом;

Эдишер Путкарадзе — представлен Тбилисским государственным университетом;

Нино Гогниашвили — представлена Тбилисским государственным университетом;

Ираклий Надареишвили — представлен тремя представителями академического круга;

Шалва Шавгулидзе — представлена партией «Европейская Грузия»;

Нона Пилаури — представлена директором Института политических исследований и семи лицами;

Александр Кобаидзе — представлен «Партией народа»;

Коте Чилаия – представлен самим собой;

Леван Дзнеладзе — представлен президентом Кавказского университета Кахой Шенгелия;

Теймураз Ониани – представлен «Союзом грузинских пенсионеров».



Министр юстиции Теа Цулукиани 4 июля начала публичные консультации по отбору нового главного прокурора. Это решение министра вызвало протест сектора НПО. Они выразили недоверие отборочному конкурсу и отказались участвовать в рабочей группе. Они также потребовали отставки министра юстиции и призвали власти, изменить правила отбора кандидатур на пост главного прокурора.



Процессу подбора главного прокурора также выражает недоверие и Единое национальное движение. По заявлению депутата от ЕНД Тины Бокучава, «ни о каком уровне независимости не может идти речь, когда в качестве кандидата на пост генерального прокурора рассматривается кандидатура личного адвоката Бидзины Иванишвили (Шалва Тадумадзе)».



Должность главного прокурора стала вакантной после того, как Тбилисский городской суд вынес вердикт по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года, что вызвало протест отца одного из убитых подростков Зазы Саралидзе и с общества. Они потребовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе и наказания всех лиц, участвовавших в убийстве. Ираклий Шотадзе ушел в отставку в тот же день.















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