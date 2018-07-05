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Церковь XVI века в Цинарехи признали памятником культурного наследия


05.07.2018   18:56
Церковь Богоматери близ села Цинарехи Каспского муниципалитета, построенная в 1588 году нашей эры, объявлена недвижимым памятником культурного наследия.

Соответствующий приказ подписал директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.


Церковь Богоматери — это комплексный памятник: состоит из зального храма, пристроенной к нему с западной стороны двухэтажной башни, оградительной каменной стены и колокольни.

Как отмечается, на фасаде храма есть две надписи. Одна состоит их трех строк, расположена на восточной части храма, на длинной песчаной плитке. Вторая — из семи строк — находится на южной части храма, на зеленом туфе. Обе надписи выполнены одним из видов грузинской письменности — асомтаврули, который среди трех других признан ЮНЕСКО образцом нематериального культурного наследия.

Первая надпись сообщает о дате основания церкви — 1588 год, а также об основателе храма — тбилисском епископе Барбане Павленишвили.


Национальное агентство по охране культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры Грузии.

"Спутник-Грузия"





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