Церковь XVI века в Цинарехи признали памятником культурного наследия

05.07.2018 18:56 Церковь Богоматери близ села Цинарехи Каспского муниципалитета, построенная в 1588 году нашей эры, объявлена недвижимым памятником культурного наследия.



Соответствующий приказ подписал директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.





Церковь Богоматери — это комплексный памятник: состоит из зального храма, пристроенной к нему с западной стороны двухэтажной башни, оградительной каменной стены и колокольни.



Как отмечается, на фасаде храма есть две надписи. Одна состоит их трех строк, расположена на восточной части храма, на длинной песчаной плитке. Вторая — из семи строк — находится на южной части храма, на зеленом туфе. Обе надписи выполнены одним из видов грузинской письменности — асомтаврули, который среди трех других признан ЮНЕСКО образцом нематериального культурного наследия.



Первая надпись сообщает о дате основания церкви — 1588 год, а также об основателе храма — тбилисском епископе Барбане Павленишвили.





Национальное агентство по охране культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры Грузии.



"Спутник-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

