«Международная прозрачность – Грузия» говорит о рисках коррупции в судебной системе

05.07.2018 19:06 Бесконтрольное осуществление наделенных законодательством полномочий, вызывает повышение неформального влияния влиятельной группы судей, что со своей стороны способствует углублению рисков коррупции, - об этом говорится в отчете НПО «Международная прозрачность – Грузия», касающегося рисков коррупции в судебной системе.



В подготовленном организацией заключении отмечается, что в настоящее время влиятельная группа судей продолжает пользоваться административными и менеджерскими полномочиями так, что процесс остается за пределами существующих механизмом отчетности или судебного контроля.



Согласно исследованию, власть этой группы судей настолько широка, что она может оказывать влияние не только на результаты отдельных дел, а и на значительные аспекты администрирования судебной системы (назначение судей, повышение и освобождение, бюджетный контроль, делопроизводство и распределение дел).



«Ясно, что бесконтрольное осуществление наделенных законодательством полномочий, вызывает повышение неформального влияния влиятельной группы судей, что со своей стороны способствует углублению существующих в направлении беспристрастного суда вызовов и рисков коррупции», – говорится в отчете.



Согласно отчету, погрешное регулирование отбора/назначения судей повышает конфликт интересов и риски хронизма.















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