Гоциридзе: Главным критерием выбора главного прокурора является послушание

05.07.2018 19:08 Главный критерий – это послушание, выполнение темных дел, и это должен быть человек, который будет исполнять грязные поручения, - так оценивает председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе тему избрания главного прокурора Грузии.





По его словам, главный прокурор будет пользоваться нулевым доверием у общества.



«Прокурор, выбранный под руководством Теи Цулукиани (глава Минюста), станет дополнительной проблемой для страны в будущем. То, что происходит сейчас, является полным игнорированием всех норм, требований неправительственного сектора и общества. Это упрямая попытка того, чтобы прокурор был послушен одному человеку и исполнял лишь поручения, которые исходят сверху. Для него главным должно быть принятие решений по политическому признаку, а не законопослушность», - заявил Роман Гоцириддзе.



На данном этапе за пост главного прокурора Грузии продолжают борьбу 18 кандидатов. Как отмечается в информации, размещенной на сайте прокурорского совета, среди названных кандидатов вновь остаются глава администрации правительства Шалва Тадумадзе, начальник департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства Главной прокуратуры Грузии Ираклий Надареишвили и бывший депутат Шалва Шавгулидзе.















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