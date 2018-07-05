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Гоциридзе: Главным критерием выбора главного прокурора является послушание


05.07.2018   19:08
Главный критерий – это послушание, выполнение темных дел, и это должен быть человек, который будет исполнять грязные поручения, - так оценивает председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе тему избрания главного прокурора Грузии.


По его словам, главный прокурор будет пользоваться нулевым доверием у общества.

«Прокурор, выбранный под руководством Теи Цулукиани (глава Минюста), станет дополнительной проблемой для страны в будущем. То, что происходит сейчас, является полным игнорированием всех норм, требований неправительственного сектора и общества. Это упрямая попытка того, чтобы прокурор был послушен одному человеку и исполнял лишь поручения, которые исходят сверху. Для него главным должно быть принятие решений по политическому признаку, а не законопослушность», - заявил Роман Гоцириддзе.

На данном этапе за пост главного прокурора Грузии продолжают борьбу 18 кандидатов. Как отмечается в информации, размещенной на сайте прокурорского совета, среди названных кандидатов вновь остаются глава администрации правительства Шалва Тадумадзе, начальник департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства Главной прокуратуры Грузии Ираклий Надареишвили и бывший депутат Шалва Шавгулидзе.






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