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Нацвлишвили: Президент будет действовать в соответствии с законодательством
05.07.2018 20:06
По пояснению парламентского секретаря президента Грузии Анны Нацвлишвили, для выбора кандидатуры на должность председателя правительства Аджарии президент проведет консультации со всеми представленными в Верховном совете Аджарии силами, а не с центральными властями.
«Согласно законодательству Грузии, президент проведет консультации со всеми политическими субъектами, представленными в Верховном совете Аджарии, и после этого представит Верховному совету кандидатуру на должность главы правительства. Этот вопрос регулируется конституционным законом об Автономной Республике Аджария и Конституцией Аджарии. В Конституции Грузии единственный вопрос – это та данность, когда у Аджарии новоизбранный Верховный совет, однако этого фактического сценария у нас сейчас нет. Сейчас случай, когда глава правительства ушел в отставку, и прекратились полномочия правительства. В этой фактической данности ни Конституция Грузии, ни конституционный закон об Автономной Республике Аджария не предусматривают консультаций с правительством», - заявила Анна Нацвлишвили.
В том случае, если Верховный совет Аджарии не поддержит выбранную президентом кандидатуру, по словам Нацвлишвили, президент будет действовать в соответствии с законодательством. «У президента есть право второй раз представить кандидатуру, а если и после этого кандидатура не будет одобрена, президент уже обратится к парламенту и содержанием обращения может быть роспуск совета», - заявила Нацвлишвили.
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