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Совет юстиции должен быть обязан публиковать отчеты оценки антикоррупционной деятельности - TI Georgia


05.07.2018   20:15
"Международная прозрачность-Грузия" считает, что Высший совет юстиции должен быть обязан вести, и периодически публиковать отчеты по оценке антикоррупционной деятельности. Об этом сказано в отчете организации о рисках коррупции в судебной системе.

Согласно заключению "Международной прозрачности-Грузия", отчеты по оценке антикоррупционной деятельности должны основываться на четкие и измеримые индикаторы, чтобы создать объективный стандарт для измерения прогресса борьбы против коррупции. Кроме того, организация считает, что необходимо, чтобы собеседования с кандидатами в судьи были открытыми.

"Следует увеличить прозрачность судебной системы. Важно чтобы этап собеседования совета с кандидатами в судьи шел на открытых заседаниях, и исключить возможность принятия решений за закрытыми дверями. Совет должен обеспечить включенность гражданского сектора в процессе принятия важных решений, в том числе в рабочих встречах в связи со стратегией, и планом действия суда"- сказано в отчете "Международной прозрачности-Грузия".







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