Замглавы Минприроды и сельского хозяйства отправилась в зону стихии

05.07.2018 20:30 Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства отправилась в зону стихии, село Чубери Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, вместе со специалистами агентства, отправилась в регион Мегрелия-Верхняя Сванетия, в зону стихии, где она на месте ознакомится с причинами, вызвавшими стихийные явления на реке Нескра.



Как сообщают в ведомстве, специалисты Национального агентства окружающей среды после ознакомления с обстановкой дадут рекомендации для дальнейшего реагирования.



По информации Национального агентства окружающей среды, 5 июля в ночные часы в бассейне реки Нескра, предположительно, в результате обильных атмосферных осадков, поднялась река Нескра, что вызвало развитие селевых процессов.



По информации агентства, 5-8 июля в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды; временами дождь с грозой, местами сильный, возможны град и усиление ветра. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, а в горных зонах страны – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов.















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