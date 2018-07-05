|
|
Замглавы Минприроды и сельского хозяйства отправилась в зону стихии
05.07.2018 20:30
Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства отправилась в зону стихии, село Чубери Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, вместе со специалистами агентства, отправилась в регион Мегрелия-Верхняя Сванетия, в зону стихии, где она на месте ознакомится с причинами, вызвавшими стихийные явления на реке Нескра.
Как сообщают в ведомстве, специалисты Национального агентства окружающей среды после ознакомления с обстановкой дадут рекомендации для дальнейшего реагирования.
По информации Национального агентства окружающей среды, 5 июля в ночные часы в бассейне реки Нескра, предположительно, в результате обильных атмосферных осадков, поднялась река Нескра, что вызвало развитие селевых процессов.
По информации агентства, 5-8 июля в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды; временами дождь с грозой, местами сильный, возможны град и усиление ветра. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, а в горных зонах страны – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна