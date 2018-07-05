Лондон пригрозил РФ санкциями из-за второго отравления «Новичком»

05.07.2018 20:43 Из-за отравления «Новичком» двух британцев в Эймсбери Лондон может ввести против России новые санкции, предупредил глава МВД страны Саджид Джавид, выступая перед парламентом.



По его словам, если будет доказана причастность Москвы к случившемуся, последуют меры — причем, возможно, «в координации с союзниками Британии».



Джавид признал, что связь между нынешним инцидентом и мартовским отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери остается основной версией следствия, но не следует «забегать вперед с выводами».



«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это, то мы, конечно, рассмотрим действия, которые можем предпринять», — сказал британский министр.



Он отметил, что пока Лондон не решил, следует ли обсуждать случившееся с представителями Москвы, включая посла РФ в Великобритании. Его могут вызвать для разговора в Форин-офис, если будет доказана причастность России к отравлению британских граждан.



Эти вопросы Джавид назвал второстепенными по сравнению с обеспечением безопасности британских граждан и оказанием помощи пострадавшим от отравления.



Ранее главврач Британии заявила, что опасности для широкого круга населения Великобритании нет, но рекомендовала избегать оцепленных полицией районов Эймсбери и не прикасаться к найденным на улице иглам и шприцам.



«Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Напомним, проживающих вместе 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес нашли в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери (неподалеку от Солсбери, где было совершено покушение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию).



Глава ведущего расследование контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу утверждает, что пострадавшие, как и Скрипали, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Министр здравоохранения Джереми Хант допустил, что Роули и Стерджес могли отравиться «остатками яда», использованного для покушения на Скрипалей.



Министр безопасности Бен Уоллес якобы заявил об отсутствии связи между этим инцидентом и так называемым «делом Скрипалей» (об этом сообщали британские СМИ, но официального подтверждения не последовало).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

