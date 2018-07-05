TI Georgia: Прокуратура должна предпринять действенные шаги для расследования случаев, когда под подозрением стоит независимость судей

05.07.2018 21:31 Заявления представителей местных и международных обществ о рисках коррупции в судебной системе остаются без реагирования - сказано в отчете "Международной прозрачности-Грузия", касающегося рисков коррупции в судебной системе.



В организации считают, что у следственных органов и Высшего совета юстиции должна быть эффективная реакция на предположительные случаи коррупции в суде, и все текущие следствия, связанные с судебной системой и ее чиновниками, должны завершиться своевременно.



"Как правило, заявления представителей местных и международных обществ (в том числе авторитетных общественных организаций, бизнес ассоциаций, медиа средств) о рисках коррупции в судебной системе остаются без реагирования. Несмотря на то, что существуют некоторые правовые и институциональные недочеты, содействующие такому бездействию, главной причиной остается отсутствие воли эффективного реагирования со стороны Высшего совета юстиции и прокуратуры на предположительные случаи коррупции. Прокуратура должна сделать своевременные и действенные шаги для расследования всех случаев, в которых под подозрением стоит независимость и беспристрастность судей"- сказано в отчете.



В неправительственной организации считают, что для снижения рисков коррупции у председателей судов следует отобрать полномочия, дающие возможность манипулировать электронной системой распределения дел.



"В том числе у председателей судов следует отобрать полномочие единоличного определения состава узкой специализации в судебных коллегиях, что в противоположность целям действующего порядка распределения дел, содержит серьезные риски недолжного вмешательства в распределение дел"- говорится в заключении.



В отчете также сказано, что в судах надо уладить проблему перегруженности дел, и следует улучшить социальные гарантии судей.



"Высший совет юстиции должен изучить существующую практику делопроизводства, основные причины затягивания дел, количество сотрудников суда, и разработать всеобъемлющую стратегию сокращения перегруженности дел. В то же время необходимо увеличить пенсию судей, а любая надбавка к зарплате судьи должна быть обоснована на основании заранее определенных критериев. В ином случае лучше отменить надбавки к зарплате, и тем самым снизить риски коррупции в системе"- сказано в отчете неправительственной организации.

















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