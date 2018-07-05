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Ситуация в Чубери под контролем - глава СЧС


05.07.2018   21:33
«Ситуация в селе Чубери находится под контролем, и на данном этапе нет опасности повторения стихии в ущелье», — заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили, находящийся в зоне природного бедствия.

По его информации, на месте мобилизованы все соответствующие службы, а населению опасность не угрожает.

Георгий Мгебришвили осмотрел все потенциально опасные участки в зоне бедствия. По данным службы, в настоящее время не существует опасности схода селевого потока, поэтому эвакуация населения Чубери не планируется.

В целях ликвидации последствий стихии в максимально короткие сроки Служба по управлению чрезвычайными ситуациями осуществляет мобилизацию дополнительных групп спасателей, специалистов и техники из Тбилиси, Самегрело и Имерети.

Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток повредили мосты, которые связывают села между собой.






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