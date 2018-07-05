Ситуация в Чубери под контролем - глава СЧС

05.07.2018 21:33 «Ситуация в селе Чубери находится под контролем, и на данном этапе нет опасности повторения стихии в ущелье», — заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили, находящийся в зоне природного бедствия.



По его информации, на месте мобилизованы все соответствующие службы, а населению опасность не угрожает.



Георгий Мгебришвили осмотрел все потенциально опасные участки в зоне бедствия. По данным службы, в настоящее время не существует опасности схода селевого потока, поэтому эвакуация населения Чубери не планируется.



В целях ликвидации последствий стихии в максимально короткие сроки Служба по управлению чрезвычайными ситуациями осуществляет мобилизацию дополнительных групп спасателей, специалистов и техники из Тбилиси, Самегрело и Имерети.



Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток повредили мосты, которые связывают села между собой.















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