Правительство Грузии о ситуации в Чубери

05.07.2018 21:38 Все соответствующие учреждения и службы участвуют в работах по ликвидации последствий стихии, вызванной выходом из берегов реки Ненскры в селе Чубери, региона Самегрело-Земо Сванети, — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.



«Департамент полиции Самегрело-Земо Сванети и сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел с первой минуты на месте контролируют ситуацию и оказывают помощь населению, которому трудно передвигаться из-за затопления автомобильных дорог. В селе Чубери мобилизованы специалисты пожарно-спасательных группы и Департамента автомобильных дорог.



В селе Чубери находятся поверенный края и представители местных властей.



На место уже вылетели на вертолете начальник Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили и министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расслению Созар Субари. Кроме того, на место стихии выехали заместители министров регионального развития и инфраструктуры и охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также специалисты Национального природоохранного агентства.



К этому времени была проведена мобилизация дополнительных спасательных групп и техники из ближайших локаций.



В Администрации правительства Грузии также, при необходимости, будет осуществлена ​​эвакуация местных жителей Чубери», — говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.



По сообщению ведомства, в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями информация о пострадавших не поступала.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

