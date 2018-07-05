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Президент Грузии созвал заседание Совбеза
05.07.2018 21:57
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили созвал Совет национальной безопасности в пятницу, 6 июля, говорится в сообщении на странице Совбеза в соцсети Facebook.
Ожидается, что на заседании Совбеза будет присутствовать ставший премьер-министром две недели назад Мамука Бахтадзе.
На заседании планируется рассмотреть вопросы координации власти при подготовке к саммиту НАТО и прогресса реформ в сфере обороны. С докладами на Совбезе выступят министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Леван Изория и начальник Генерального штаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.
Постоянными членами Совбеза являются премьер-министр, председатель парламента, главы министерства иностранных дел, внутренних дел, обороны, председатели парламентских комитетов обороны и безопасности и внешних связей, глава Службы государственной безопасности и глава Генштаба ВС Грузии.
Совет национальной безопасности Грузии – совещательный орган при президенте, который является главнокомандующим страны. Ведомство занимается вопросами национальной военной стратегии Грузии и организацией системы обороны. Совбез также уполномочен объявлять военное или чрезвычайное положение в стране.
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