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Завтра в Тбилиси прибудет вице-премьер Королевства Бельгия


05.07.2018   22:25
6 июля в Грузию с официальным визитом прибудет вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс, сообощает МИДе Грузии.

По их информации, двустороннюю встречу с главой бельгийского внешнеполитического ведомства проведет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«На встрече внимание будет акцентировано на существующих между двумя странами тесных отношениях и возросшей в последний период динамике сотрудничества. Речь пойдет и об осуществленных Грузией успешных реформах и непоколебимой поддержке Бельгией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры», - говорится в информации.
По завершении встречи пройдет совместная конференция министров.

В рамках визита Дидье Рейндерс проведет встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Он также посетит наблюдательную миссию ЕС.






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