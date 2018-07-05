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Каладзе: В новом кабинете министров будут новые лица


05.07.2018   22:43
«В новом кабинете будут новые лица», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

По словам Каладзе, премьер уже провел несколько консультаций с большинством, где обсудили конкретных кандидатов и объединения министерств.

«У премьера было несколько встреч, где было обсуждение вопросов объединения министерств и кандидатов в министры. Кандидаты будут представлены в ближайшие дни. Воздержусь от конкретики, с моей стороны будет неудобно это озвучивать. Премьер сам об этом скажет», — отметил Каладзе.

Мэр Тбилиси прокомментировал уход из партии «Грузинская мечта» Георгия Квирикашвили и отметил, что это решение было личным желанием бывшего премьера, что он осуществил на основании поданного заявления.


15 июля в парламенте проголосуют за новый состав правительства.






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