Каладзе: В новом кабинете министров будут новые лица

05.07.2018 22:43 «В новом кабинете будут новые лица», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По словам Каладзе, премьер уже провел несколько консультаций с большинством, где обсудили конкретных кандидатов и объединения министерств.



«У премьера было несколько встреч, где было обсуждение вопросов объединения министерств и кандидатов в министры. Кандидаты будут представлены в ближайшие дни. Воздержусь от конкретики, с моей стороны будет неудобно это озвучивать. Премьер сам об этом скажет», — отметил Каладзе.



Мэр Тбилиси прокомментировал уход из партии «Грузинская мечта» Георгия Квирикашвили и отметил, что это решение было личным желанием бывшего премьера, что он осуществил на основании поданного заявления.





15 июля в парламенте проголосуют за новый состав правительства.















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