Элизабет Руд: Мы верим, что Грузия станет членом альянса

05.07.2018 23:00 «Наша поддержка интеграции Грузии в НАТО непоколебима и мы верим, что Грузия станет членом альянса. Мы с нетерпением ждем саммита НАТО и рассматриваем его как возможность, должным образом оценить прогресс Грузии и особый вклад, который она уже внесла в альянс», — заявила исполняющая обязанности посла США Элизабет Руд, по словам которой, США гордится стратегическим партнерством с Грузией и поддерживает страну в её западных стремлениях.



«Свобода означает, что вы можете выбрать свой собственный путь. Грузия выбрала путь европейской и западной интеграции и мы можем сделать все возможное для достижения этой цели. Мы работаем вместе, чтобы углубить евроатлантическую интеграцию Грузии, поддерживая реформы, которые укрепляют контроль и баланс между верховенством закона и ветвями власти.



Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Грузии и содействуем усилению вооруженных сил. Наши отважные женщины и мужчины плечом к плечу служат в униформах солдатов в разных частях мира», — заявила Элизабет Руд на приеме приуроченному к празднованию Дня независимости Соединенных Штатов.















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