Премьер-министр направился в Чубери

06.07.2018 11:31 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе направился в Чубери. Он на месте ознакомится с работами по ликвидации последствий стихии и имеющейся ситуацией, также получит информацию о нуждах населения.



В работы по ликвидации последствий стихии, вызванной подъемом воды в реке Нескра в селе Чубери (регион Мегрелия-Верхняя Сванетия) вовлечены все соответствующие ведомства и службы.



Сотрудники управления полиции по Мегрелии-Верхней Сванетии МВД и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями с первой же минуты контролируют обстановку и оказывают помощь населению, которому затруднительно перемещаться из-за затопления автомобильных дорог. В селе Чубери мобилизованы группы пожарных-спасателей и специалистов департамента автодорог.



В селе Чубери находятся поверенный края и представители местных властей.



Мобилизованы дополнительные спасательные группы и техника из ближайших локаций.



В случае необходимости будет осуществлена эвакуация жителей Чубери.















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