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Ситуация в зоне стихии – видеокадры из Чубери


06.07.2018   12:24
По информации министра по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созара Субари, уровень воды в реке Ненскра в селе Чубери вновь увеличен.

На месте работает специальная техника. В семи километрах от зоны стихии мобилизованы пожарные спасатели, которые контролируют колебания уровня воды и информируют надлежащие службы.

В течение всей ночи в селе Чубери работали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В Чубери отправился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который ознакомится с работами по ликвидации последствий стихии и положением на месте.

Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и несколько домов.












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