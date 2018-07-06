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Ситуация в зоне стихии – видеокадры из Чубери
06.07.2018 12:24
По информации министра по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созара Субари, уровень воды в реке Ненскра в селе Чубери вновь увеличен.
На месте работает специальная техника. В семи километрах от зоны стихии мобилизованы пожарные спасатели, которые контролируют колебания уровня воды и информируют надлежащие службы.
В течение всей ночи в селе Чубери работали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В Чубери отправился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который ознакомится с работами по ликвидации последствий стихии и положением на месте.
Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и несколько домов.
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