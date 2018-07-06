Еще 7 домов под угрозой разрушения в зоне стихии

06.07.2018 12:34 Еще 7 домов находятся под угрозой разрушения в зоне стихии, — об этом об этом Первому каналу заявил министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, который находится в селе Чубери.



По его словам, пока рано говорить об ущербе. Разрушены четыре дома, вспомогательные пристройки.

«Еще 7 домов находятся под угрозой разрушения. Пока рано говорить об ущербе, однако мы знаем, что разрушены четыре дома, множество вспомогательных пристроек и мест дня хранения», — заявил министр.

По его информации, уровень воды в реке Ненскра вновь увеличен, река почти каждую минуту меняет русло и переходит на проезжую часть в селах.



«В этим минуты тяжелую технику мобилизуют в одной части села Чубери, где река может создать опасность. Положение остается сложным. Уровень воды пока не падает, так как вчера в течение всей ночи шел дождь», — заявил Субари.



В течение всей ночи в селе Чубери работали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Как заявили в ведомстве, все жители зоны стихии находятся в безопасном месте и их жизни и здоровью ничего не угрожает.



В службе отметили, что ситуация полностью под контролем. На месте мобилизованы как тяжелая техника, так и живая сила.



Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и два дома.















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