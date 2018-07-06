Премьер — министр Грузии находится в зоне стихии

06.07.2018 13:31 Премьер — министр Грузии Мамука Бахтадзе находится в селе Чубери. Премьер на месте знакомится с ситуацией в зоне стихии и ходом осуществления ликвидационных работ.



В зону стихии вместе с главой правительства отправились министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. На месте находится министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.



Премьер посетил чрезвычайный штаб по ликвидации последствий стихии, где выслушал информацию об осуществленных работах и нуждах населения.



В регионе Самегрело-Земо Сванети, в селе Чубери с первых минут участвуют в ликвидации последствий стихии все соответствующие учреждения и службы.



На месте находится руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.



Ситуацию на месте контролируют сотрудники управления полиции Самегрело-Земо Сванети и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В селе Чубери находится поверенный края и представители местных властей. Мобилизована спасательная техника.



В случае необходимости, будет осуществлена эвакуация местного населения Чубери.



Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и два дома.















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