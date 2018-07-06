На саммите Украина-Грузия-НАТО обсудят безопасность, реформы и "пакет помощи"

06.07.2018 13:32 В ходе встречи с участием Украины и Грузии в рамках саммита НАТО будет три основных направления обсуждения. Об этом в комментарии УНН рассказал глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко.



"Североатлантический совет - это руководящий орган альянса. Если быть правильным, то НАТО - это и есть Североатлантический совет, то есть те страны, которые подписали Североатлантический договор ... Саммит Украина-НАТО - это обычно и есть это приглашение принять участие в Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств ", - пояснил дипломат.



Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону пригласил Президента Украины Петра Порошенко на саммит НАТО, в частности принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО.



По словам Пристайко, вследствие блокирования соответствующей комиссии со стороны Венгрии, альянс предложил провести встречу в новом, интересном формате: два президента и Североатлантический совет - НАТО + Украина и Грузия.



"Решение этого заседания, конечно, утверждается совместным заявлением по итогам заседания. На этот раз ожидаю, что будет документ, который будет утвержден после - это может быть совместное заявление, может быть заявление какое-то другое - уже не имеет принципиального значения. По результатам этого заседания будет принят и объявлен документ, который мы можем прочитать и сделать выводы о дискуссии, которая проходила в рамках встречи глав государств", - рассказал он.



Он отметил, что в ходе встречи, посвященной Украине и Грузии, будет три основных направления обсуждения.



"Первый - это широкий контекст безопасности в регионе - то есть это регион Восточной Европы, регион Украины, Черного моря - наша часть, в которой наш Президент и Грузии смогут предложить союзникам свое видение тех опасностей, которые кроются для наших государств, а также и для альянса с этой стороны - из России, из Восточноевропейского и Черноморского региона. Вторым вопросом будет проведение реформ в Украине - вы знаете, очень вовремя был принят закон (о нацбезопасности - ред.). и третье - это комплекс вопросов практического взаимодействия между альянсом и Украиной", - сказал глава украинской миссии.



Принципами практического взаимодействия он назвал "комплексный пакет помощи" НАТО Украине.



"Например, когда была прошлая встреча Комиссии Украина-НАТО на уровне президентов в Варшаве, союзники предложили Украине пакет помощи - они назвали его "комплексный пакет помощи". В нем были собраны все направления помощи - финансирование на отдельные проекты, трастовые фонды все существующие и очистка радиологических остатков, и обучение персонала, военные вещи, основания сержантского комплекса, реформирования системы логистики, медицинского обеспечения - много направлений, собранных вместе и назван "комплексный пакет помощи", который в результате его работы за 2 года будет оценен союзниками и будет принято решение о продлении, изменения форматов финансирования и т.д. ", - пояснил дипломат.





УНН











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