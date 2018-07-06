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США поддержат на будущем саммите стремление вступления Грузии в НАТО - Кей Хатчисон


06.07.2018   13:57
На предстоящем саммите НАТО Соединенные Штаты Америки поддержат стремление вступления Грузии в НАТО.

Об этом заявил постоянный представитель Америки в альянсе. По заявлению Кея Хатчисона, главной темой Соединенных Штатов на саммите НАТО будет поддержка североатлантического стремления, и суверенитета Грузии и Украины.

По его же словам, особое внимание на саммите будет уделено вредительским действиям Москвы против демократических стран, и политике сдерживания России.







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