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США поддержат на будущем саммите стремление вступления Грузии в НАТО - Кей Хатчисон
06.07.2018 13:57
На предстоящем саммите НАТО Соединенные Штаты Америки поддержат стремление вступления Грузии в НАТО.
Об этом заявил постоянный представитель Америки в альянсе. По заявлению Кея Хатчисона, главной темой Соединенных Штатов на саммите НАТО будет поддержка североатлантического стремления, и суверенитета Грузии и Украины.
По его же словам, особое внимание на саммите будет уделено вредительским действиям Москвы против демократических стран, и политике сдерживания России.
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