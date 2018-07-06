|
|
Бахтадзе: Ситуация в зоне стихии находится под постоянным контролем
06.07.2018 14:04
Ситуация в зоне стихии находится под постоянным контролем и в случае увеличения уровня воды мы примем все надлежащие меры, — об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, который прибыл в село Чубери и лично ознакомился с положением в зоне стихии.
По его словам, уровень воды пока не снизился и капитальный ремонт дороги пока невозможно начать.
«Уровень воды пока не снизился. Исходя из этого, в чрезвычайном штабе приняли решение помочь населению домов, которым угрожает опасность, чтобы они вынесли из них предметы. Однако непосредственно капитальный ремонт дороги мы не можем начать, пока не уменьшится уровень воды», — заявил Мамука Бахтадзе.
По его словам, делается все для того, чтобы река не размыла дорогу еще больше.
Премьер — министр Грузии Мамука Бахтадзе находится в селе Чубери. В зону стихии вместе с главой правительства отправились министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. На месте находится министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна