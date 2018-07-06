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Приоставновление безвизового режима для Грузии со стороны Германии не стоит на повестке дня - замглавы МВД Германии


06.07.2018   14:11
Заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе приняла участие в грузино-германском стратегическом форуме, который проводится ежегодно при организации Фонда Конрада Аденауэра. Мероприятие прошло в Берлине. В рамках форума, одна из дискуссий была посвящена существующей ситуации в Германии с точки зрения безвизового режима Грузии с ЕС.

Нино Джавахадзе ознакомила участников форума с осуществленными грузинским правительством мероприятиями в направлении преодоления создавшихся проблем в рамках безвизового режима с Германией.

По информации пресс — службы МВД, на форуме германскую сторону представлял заместитель министра ВД Германии Штефан Майер, который выразил удовлетворение быстрым реагированием правительства Грузии, когда в конце 2017 года было зафиксировано резкое увеличение соискателей убежища из Грузии.

По данным Министерства внутренних дел, с января 2018 года в Германии наблюдается резкое сокращение числа лиц — соискателей убежища в Грузии. Количество преступлений, совершенных грузинами в различных федеральных округах Германии сократилось на 30-50 процентов.

Штефан Майер заявил, что сотрудничество с правоохранительными органами с Грузией является образцовым. Он также подчеркнул важность официального визита министра внутренних дел Грузии в столицу Германии 30 мая.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Германии Штефан Майер, риск приостановления безвизового режима с Грузией не стоит на повестке дня и будущие перспективы имеют положительные ожидания.






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