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«Положение сложное - страна рушится нам на голову» - открытое письмо Усупашвили президенту
06.07.2018 14:41
В открытом письме Давида Усупашвили президенту бывший председатель парламента подчеркивает сложившееся в стране сложное положение, и предлагает главе государства вместе взять ответственность.
"Положение сложное - страна рушится нам на голову… Выход существует, если мы, определенный круг вместе возьмем ответственность за страну!"- пишет Усупашвили.
В существующей ситуации председатель "Движения строительства" предлагает президенту конкретный политический план, и к президентским выборам бороться вместе с другими профессионалами.
"Мой, твой, и наш долг, не отчуждаться от государственно-политической жизни, а помочь лучшим, чем мы, заменить нас. Я вместе с другими делаю это. Сделаем же это вместе" - обращается Давид Усупашвили к Георгию Маргвелашвили в открытом письме.
По словам Усупашвили, необходимо подготовить победу альтернативной политической силы в парламентских выборах. По его словам, он готов принять участие в президентских выборах, но так же готов, чтобы президентом был другой кандидат.
"Необходимо подготовить команду, и президентские выборы следует видеть именно в данном контексте"- считает Усупашвили.
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