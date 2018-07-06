Бахтадзе: Систематическая вырубка леса способствовала стихии

06.07.2018 15:35 Стихия в селе Чубери ещё раз показала необходимость существования повсеместной системы быстрого оповещения, — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, находящийся в зоне природного бедствия в Чубери.



По его словам, соответствующие работы начнутся сразу же после снижения уровня воды.



«Мы ожидаем снижения уровня воды, чтобы начать необходимые работы. Проведена вся необходимая мобилизация, что связано с завозом питьевой воды, продуктов и медикаментов. Также несколько человек эвакуированы из зоны бедствия.



Этот случай еще раз показал нам, что необходимо повсеместно иметь системы быстрого оповещения, что мы имеем только в двух местах», — сказал премьер-министр журналистам в Чубери.



По его информации, стихийное бедствие было вызвано обильными осадками.



«По первоначальным оценкам, это связано с обильными осадками. Однако всему этому содействовала и систематическая вырубка леса. Мы займемся теми людьми, кто занимался этим делом.



Мы вывели на безопасную территорию людей, которые подвергались опасности, а сейчас выводим нескольких туристов.



Что касается Ненскра ГЭС, то мы примем решение после того, как получим заключение о причинах стихийного бедствия», — сказал премьер-министр.



Премьер — министр Грузии Мамука Бахтадзе находится в селе Чубери. В зону стихии вместе с главой правительства отправились министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. На месте находится министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.















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