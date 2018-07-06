Кандидатами на пост Главного прокурора названы Шалва Тадумадзе, Шалва Шавгулидзе и Нино Гогниашвили

06.07.2018 15:35 Кандидатами на пост Главного прокурора названы Шалва Тадумадзе, Шалва Шавгулидзе и Нино Гогниашвили. Прокурорскому совету их представил и.о. министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.



Кандидатуры Нино Гогниашвили и Шалвы Тадумадзе министру юстиции представил Тблисский государственный университет, Шалвы Шавгулидзе – политическая партия «Европейская Грузия – движение к свободе».



Шалва Тадумадзе является руководителем администрации правительства, Шалва Шавгулидзе – бывший депутат, а Нино Гогниашвили – ассистент-профессор Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.



Напомним, что должность Главного прокурора стала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе.















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