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Кандидатами на пост Главного прокурора названы Шалва Тадумадзе, Шалва Шавгулидзе и Нино Гогниашвили
06.07.2018 15:35
Кандидатами на пост Главного прокурора названы Шалва Тадумадзе, Шалва Шавгулидзе и Нино Гогниашвили. Прокурорскому совету их представил и.о. министра юстиции Михаил Сарджвеладзе.
Кандидатуры Нино Гогниашвили и Шалвы Тадумадзе министру юстиции представил Тблисский государственный университет, Шалвы Шавгулидзе – политическая партия «Европейская Грузия – движение к свободе».
Шалва Тадумадзе является руководителем администрации правительства, Шалва Шавгулидзе – бывший депутат, а Нино Гогниашвили – ассистент-профессор Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.
Напомним, что должность Главного прокурора стала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе.
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