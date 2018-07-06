Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер и глава СЧС осмотрели зону стихии с вертолета


06.07.2018   16:21
«Премьер — министр Мамука Бахтадзе и Георгий Мгебришвили осмотрели зону стихии с вертолета», — информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Мамука бахтадзе встретился с населением, пострадавшим от стихии в селе Чубери. Премьер на месте ознакомился с результатами осуществленных работ по ликвидации последствий стихии.

В зону стихии вместе с главой правительства отправились министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. На месте находится министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.

Премьер посетил чрезвычайный штаб по ликвидации последствий стихии, где выслушал информацию об осуществленных работах и нуждах населения.

В регионе Самегрело-Земо Сванети, в селе Чубери с первых минут участвуют в ликвидации последствий стихии все соответствующие учреждения и службы.

На месте находится руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.

Ситуацию на месте контролируют сотрудники управления полиции Самегрело-Земо Сванети и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В селе Чубери находится поверенный края и представители местных властей. Мобилизована спасательная техника.

В случае необходимости, будет осуществлена эвакуация местного населения Чубери.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна