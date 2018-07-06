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Раненый накануне зять президента отказывается сотрудничать со следствием - МВД


06.07.2018   18:29
В связи с ранением зятя президента Грузии Миндии Гогочури Министерство внутренних дел призывает очевидцев происшествия, и всех лиц, владеющих информацией в связи с ним, проявить гражданскую ответственность, и сотрудничать со следствием.

В МВД заявили "Интерпрессньюс", что Миндия Гогочури не сотрудничает со следствием в связи с происшедшим, и не говорит о деталях ранения.

"6 июля 2018 года в управление Старого Тбилиси поступило сообщение, что у жилого дома по улице Лермонтова ранили Миндию Гогочури из огнестрельного оружия в области бедра, колена, и пятки. В Республиканской больнице Тбилиси Гогочури провели операцию, его жизни опасность не угрожает.

Миндия Гогочури не сотрудничает со следствием в связи с происшедшим, и не говорит о деталях ранения. Несмотря на это, Министерство внутренних дел проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления места, и задержания лиц, совершивших преступление"- заявили в МВД.

Ведется следствие по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное тяжелое повреждение здоровья, и предусматривает как меру наказания заключение сроком от 3 до 6 лет.

Известно, что Министерство внутренних дел ужесточило наказание за сокрытие и несообщение преступления, согласно которому несообщение тяжелого и особо тяжелого преступления карается пресечением свободы.







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