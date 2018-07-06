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Президент Латвии утвердил запрет высшего образования на русском языке


06.07.2018   18:46
Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки, запрещающие преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах, свидетельствует сообщение на сайте официального издания Latvijas Vēstnesis.

Поправки были приняты Сеймом Латвии в окончательном чтении 21 июня.

Вузы и колледжи могут продолжить осуществлять программы на русском языке, пока не закончится срок их аккредитации. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы будет запрещен.

Поправки были предложены министерством образования и науки с учетом реформы среднего образования. По мнению министерства, необходимо было установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Ранее закон о вузах регулировал только использование языков в государственных высших учебных заведениях.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов Латвии в прошлом году учились на русском языке.






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