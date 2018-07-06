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Власти Грузии обещает установить систему раннего предупреждения через 2-3 года
06.07.2018 18:57
Через 2-3 года у нас будет система раннего предупреждения на всей территории Грузии, — заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.
Давиташвили вместе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе находится в зоне бедствия в регионе Самегрело — Земо-Сванети.
«Важно, чтобы на таких реках, как Ненскра, работала система раннего предупреждения. Соответствующая служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства уже работает над этим. С помощью данных систем мы сможем получать информацию, необходимую для превенции», — отметил Леван Давиташвили.
Премьер — министр Грузии Мамука Бахтадзе находится в селе Чубери. В зону стихии вместе с главой правительства отправились министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. На месте находится министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.
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