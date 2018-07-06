Грузия ценит поддержку Бельгии на международной арене - Залкалиани

06.07.2018 19:06 Особое внимание на встрече с вице-премьером Бельгии Дидье Рейндерсом было уделено обсуждению фактов посягательства на жизнь Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, речь шла также о постановлении правительства Грузии об утверждении «списка Отхозория-Татунашвили», цель которого – дальнейшая превенция и искоренение фактов грубого посягательства на права человека на оккупированных территориях.



Как отметил Залкалиани, Грузия ценит поддержку Бельгии на международной арене с точки зрения дальнейшего укрепления политики непризнания Абхазского и Цхинвальского регионов.



«На сегодняшней встрече мы детально говорили о незаконных шагах России на оккупированных территориях Грузии. На 10-ую годовщину Августовской войны 2008 года Россия вновь продолжает незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии и делает шаги к их фактической аннексии. Все больше ухудшается положение с точки зрения безопасности и гуманитарной ситуации на месте. С этой точки зрения была подчеркнута необходимость создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях и допуска мониторов по правам человека.



Особое внимание было уделено обсуждению фактов посягательства на жизнь Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Речь шла о постановлении правительства Грузии об утверждении «списка Отхозория-Татунашвили», цель которого – дальнейшая превенция и искоренение фактов грубого посягательства на права человека на оккупированных территориях.



Особое внимание на встрече было уделено необходимости полного выполнение международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, в том числе и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Я хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Грузии неуклонно стоит на пути мирного решения конфликта. Подтверждением этого является новая мирная инициатива правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему». Мы также не жалеем усилий, чтобы добиться ощутимых результатов в рамках Женевских международных дискуссий.



Консолидированная и твердая позиция международного содружества имеет решающее значение», — заявил Давид Залкалиани.















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