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Дидье Рейндерс: Грузия является важным партнером НАТО


06.07.2018   19:15
Мы должны показать международному содружеству, что Грузия является важным партнером НАТО и она вносит вклад в вопросы международной безопасности, — об этом вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии.

По его словам, важно, чтобы Бельгия показала членам альянса, что Грузия может делать больше и соответственно, больше может быть сделано и со стороны НАТО.

«В Брюсселе идет активная подготовка к саммиту НАТО. И здесь мы должны показать международному содружеству, что Грузия в силах делать больше, что она является важным партнером НАТО и вносит большой вклад в вопросы международной безопасности», — заявил Дидье Рейндерс.

Как отметил Дидье Рейндерс, Бельгия поддерживает Грузию на пути интеграции с Евросоюзом.






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