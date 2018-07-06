Бахтадзе: В ближайшие часы мы выведем из зоны стихии нескольких туристов, другим людям опасность не угрожает

06.07.2018 19:49 В ближайшие часы мы выведем из зоны стихии нескольких туристов, другим людям опасность не угрожает - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Чубери, где ведутся работы по ликвидации стихии.



По словам премьера, вертолет в 24-часовом режиме контролирует ситуацию, и если уровень воды поднимется, будут приняты дополнительные меры.



"Уровень воды не упал, исходя из этого, в чрезвычайном штабе приняли решение, чтобы дома, которым угрожает опасность, покинули. Мы помогаем населению вынести из домов свои вещи, но капитальный ремонт дороги не сможем начать до того, как уровень воды не понизится. Сейчас мы стараемся максимально обеспечить, чтобы река еще больше не размыла дорогу. Мы уже провели эвакуацию в местах, где угрожала опасность, в ближайшие часы выведем нескольких туристов, другим людям не угрожает опасность. Дежурит вертолет, мы контролируем все в 24 часовом режиме, чтобы принять дополнительные меры в случае повышения уровня воды. На данном этапе эти риски не существуют"- заявил Мамука Бахтадзе.



Напомним, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находится в селе Чубери.



Премьер-министр на месте знакомится с ликвидационными работами результатов стихии, и существующей обстановкой. В зону стихии вместе с премьер-министром прибыли министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.



С первых же минут все соответствующие учреждения и службы включены в ликвидации последствий стихии, вызванной в результате затопления реки Ненскры в регионе Самегрело-Земо Сванети, селе Чубери. На месте находится начальник Службы управления чрезвычайных ситуаций Георгий Мгебришвили. Сотрудники Управления полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел, и Службы управления чрезвычайных ситуаций на месте контролируют обстановку, и оказывают помощь населению, у которых создались трудности из-за затопления автомобильных дорог. Мобилизованы пожарно-спасательные и группы специалистов департамента автомобильных дорог.



В селе Чубери находятся поверенный края, и представители местной власти.



Мобилизованы дополнительные спасательные группы и техника с ближайших мест. При необходимости будет эвакуировано население Чубери.

















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