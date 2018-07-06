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Бахтадзе: Случай в Сванетииеще раз показал необходимость систем срочного оповещения


06.07.2018   20:00
«Случай в Сванетии еще раз показал, что необходимо по всей Грузии иметь системы срочного оповещения» - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Чубери, где ведутся работы по ликвидации стихии.

По его словам, с будущего года по всей Грузии начнется масштабный проект монтажа этих систем.

"Этот случай еще раз показал, что необходимо по всей Грузии иметь системы срочного оповещения. В настоящем они есть лишь в двух местах, а с будущего года начнем масштабное мероприятие, чтобы эти системы были установлены везде, что даст возможность правительству более эффективно работать над превенцией. Однако здесь же должен отметить, что всему этому значительно способствовала бессистемная вырубка леса"- заявил Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр на месте знакомится с ликвидационными работами результатов стихии, и существующей обстановкой. В зону стихии вместе с премьер-министром прибыли министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.







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