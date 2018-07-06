Дидье Рейндерс: На дискуссиях в Москве мы всегда ставим вопрос оккупации двух регионов Грузии на повестку дня

06.07.2018 20:13 Невозможно смириться с оккупацией территорий Грузии и ставить под вопрос суверенитет и территориальную целостности страны, — об этом вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии.



По его словам, Бельгия пытается играть свою роль в этих процессах, и когда в Москве проходят дискуссии, она всегда ставит вопрос оккупации двух регионов Грузии на повестку дня.



«Что касается оккупированных территорий Грузии, Бельгия, как и Евросоюз, заявляет, что невозможно смириться с этой оккупацией и ставить под вопрос суверенитет и территориальную целостности Грузии. Продвижение с точки зрения человеческих отношений с жителями этих двух регионов является важнейшим и мы приветствуем инициативу примирения.



Важно сделать шаги с точки зрения торговли, образования, свободного передвижения между народами. Также важен политический формат в Женеве, который мы поддерживаем и надеемся, что тут возможно будет продвижение.



Бельгия пытается играть свою роль в этих процессах и всегда, когда мы проводим дискуссии в Москве, ставим вопрос оккупации двух регионов Грузии. Этот вопрос всегда является на повестке дня. Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я заявил, что важно добиться прогресса, так как невозможно, чтобы ситуация оставалась такой, как сегодня», — заявил Дидье Рейндерс.



Рейндерс говорил о важности прямых полетов между Грузией и Бельгией и отметил, что это будет способствовать увеличению количества туристов.



По его словам, у Грузии и Бельгии есть прогресс в направлении сотрудничества в торговле и сфере инвестиций.



«Бельгийские компании заинтересованы в работе в Грузии. Например, в направлении глубоководного порта Анаклии. Меня впечатлили те реформы, которые годами проходят в Грузии», — заявил Дидье Рейндерс.















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