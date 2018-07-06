Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО

06.07.2018 20:22 Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств в рамках саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11—12 июля.



Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



«К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита», — сказала она.



По словам вице-премьера, из-за позиции Венгрии такое заседание, вероятнее всего, не удастся провести в обозримом будущем. Однако, напомнила Климпуш-Цинцадзе, в рамках саммита все же состоится заседание Украина-Грузия-НАТО.



Напомним, Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО в связи с разногласиями по новому украинскому закону «Об образовании». Будапешт считает его дискриминационным по отношению к проживающим в Украине венграм.



Ранее венгерская сторона наложила вето заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. В апреле Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД.















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