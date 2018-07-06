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Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО


06.07.2018   20:22
Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств в рамках саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11—12 июля.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита», — сказала она.

По словам вице-премьера, из-за позиции Венгрии такое заседание, вероятнее всего, не удастся провести в обозримом будущем. Однако, напомнила Климпуш-Цинцадзе, в рамках саммита все же состоится заседание Украина-Грузия-НАТО.

Напомним, Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО в связи с разногласиями по новому украинскому закону «Об образовании». Будапешт считает его дискриминационным по отношению к проживающим в Украине венграм.

Ранее венгерская сторона наложила вето заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. В апреле Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД.






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