Президент Македонии отказывается переименовывать страну

06.07.2018 21:40 Президент Республики Македония Гёрге Иванов вновь отказался подписывать закон об изменении государственного названия и опроверг сделанные ранее заявления премьер-министра страны Зорана Заева о своей готовности пойти на такой шаг, об этом опубликовано сегодня на официальном сайте президента Македонии.



Ранее парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии.



Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.



Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.















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