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На пост председателя правительства Аджарии представлена кандидатура Торнике Рижвадзе
06.07.2018 22:16
Торнике Рижвадзе официально представлен большинством на пост председателя правительства Аджарской автономной республики.
Кандидат «Грузинской мечты» в настоящее время возглавляет «Фонд развития энергетики Грузии».
«Грузинская мечта» рассмотрела пять кандидатов на пост главы правительства Аджарии и остановила выбор на Торнике Рижвадзе, — заявил вице-спикер парламента Грузии Илья Накашидзе.
Предыдущий председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патаридзе подал в отставку 4 июля.
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