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На пост председателя правительства Аджарии представлена кандидатура Торнике Рижвадзе


06.07.2018   22:16
Торнике Рижвадзе официально представлен большинством на пост председателя правительства Аджарской автономной республики.

Кандидат «Грузинской мечты» в настоящее время возглавляет «Фонд развития энергетики Грузии».

«Грузинская мечта» рассмотрела пять кандидатов на пост главы правительства Аджарии и остановила выбор на Торнике Рижвадзе, — заявил вице-спикер парламента Грузии Илья Накашидзе.

Предыдущий председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патаридзе подал в отставку 4 июля.






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