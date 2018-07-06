На пост председателя правительства Аджарии представлена кандидатура Торнике Рижвадзе

06.07.2018 22:16 Торнике Рижвадзе официально представлен большинством на пост председателя правительства Аджарской автономной республики.



Кандидат «Грузинской мечты» в настоящее время возглавляет «Фонд развития энергетики Грузии».



«Грузинская мечта» рассмотрела пять кандидатов на пост главы правительства Аджарии и остановила выбор на Торнике Рижвадзе, — заявил вице-спикер парламента Грузии Илья Накашидзе.



Предыдущий председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патаридзе подал в отставку 4 июля.















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