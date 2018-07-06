В случае повышения уровня воды будут приняты дополнительные меры - премьер Грузии

06.07.2018 22:40 Ситуация в зоне стихии полностью контролируется, в случае повышения уровня воды будут приняты соответствующие меры, заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в районе села Чубери /Западная Грузия/, где он лично ознакомился с положением в зоне бедствия.



По словам премьера Грузии, с вертолета ведется круглосуточное наблюдение за ситуацией в зоне бедствия, в случае повышения уровня воды сразу же будут приняты дополнительные меры.



Высокогорное поселение Чубери сильно пострадало от наводнения. Потоки воды, вышедшей из берегов реки, разрушили все пять мостов, которые вели к селу. Население осталось без электроэнергии, а семь домов, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям, находятся под угрозой разрушения. Из-за сложившейся ситуации в село Чубери направлены дополнительная группа спасателей. Власти утверждают, что опасности для жизни и здоровья местного населения нет.















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