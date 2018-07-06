|
|
В случае повышения уровня воды будут приняты дополнительные меры - премьер Грузии
06.07.2018 22:40
Ситуация в зоне стихии полностью контролируется, в случае повышения уровня воды будут приняты соответствующие меры, заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в районе села Чубери /Западная Грузия/, где он лично ознакомился с положением в зоне бедствия.
По словам премьера Грузии, с вертолета ведется круглосуточное наблюдение за ситуацией в зоне бедствия, в случае повышения уровня воды сразу же будут приняты дополнительные меры.
Высокогорное поселение Чубери сильно пострадало от наводнения. Потоки воды, вышедшей из берегов реки, разрушили все пять мостов, которые вели к селу. Население осталось без электроэнергии, а семь домов, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям, находятся под угрозой разрушения. Из-за сложившейся ситуации в село Чубери направлены дополнительная группа спасателей. Власти утверждают, что опасности для жизни и здоровья местного населения нет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна