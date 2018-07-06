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Бахтадзе: Грузия имеет хорошие ожидания от Брюссельского саммита НАТО


06.07.2018   23:02
У нас довольно хорошие ожидания от Брюссельского саммита, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил после заседания Совета национальной безопасности.

По словам премьер-министра, он уверен, что партнеры Грузии должным образом оценят прогресс, которого страна добилась в последние годы.

«У нас довольно хорошие ожидания от брюссельского саммита. Я хочу поблагодарить наш дипломатический корпус, который очень активно работает в этом направлении. Также, министерство обороны. Думаю, та повестка дня, которая разработана, отображает тот значительный прогресс, которого мы достигли реформами, проведенными в течение последних лет. Я уверен, что страны, которые являются нашими партнерами, оценят это должным образом», — заявил премьер-министр Грузии.






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