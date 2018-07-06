Президент Грузии примет участие в саммите НАТО в Брюсселе

06.07.2018 23:15 Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили примет участие в двух встречах в рамках предстоящего на будущей неделе саммите НАТО в Брюсселе, в которых примут участие главы государств стран альянса.



"Мы ждем, что в результате этих встреч, а также намеченных двусторонних встреч в рамках саммита признания существенного прогресса Грузии на пути ее вступления в НАТО", - сказал журналистам Г.Маргвелашвили в пятницу вечером, после завершения заседания Совета национальной безопасности, в котором участвовали премьер-министр Мамука Бахтадзе и члены кабинета министров.



По словам президента, в главном коммюнике саммита НАТО обязательно будет сказано о Грузии, но что конкретно об этом и сейчас идут дискуссии.















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